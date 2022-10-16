محافظ الغربية يصدر قرارات لنشر الوعى البيئى والحد من التلوث قبل مؤتمر المناخ

فريق المحافظات

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حزمة من الإجراءات التي تهدف في المقام الأول لنشر الوعي البيئي والحد من مظاهر التلوث في المحافظة، وذلك في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ 2022، في دورته السابعة والعشرين، ومنها التوجيه بمراجعة كافة الاشتراطات البيئية والتراخيص لكافة المصانع بمختلف أنواعها، مصانع الطوب الطفلي، مكامير الفحم بكافة المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ على حظر حرق المخلفات الزراعية من قش الأرز والقمامة في نطاق المحافظة أو إلقائها في النيل أو الترع أو المصارف، بالإضافة إلى حظر إهدار المياه في غير الاستخدامات المخصصة لها وخاصة بما يتعلق بقيام المحال والمقاهي والورش برش الشوارع بالمياه وغسيل السيارات في الشوارع.

كما وجه رحمي بتكثيف الحملات المرورية لضبط وإيقاف السيارات التي يصدر عنها عوادم تخالف الاشتراطات البيئية للتراخيص، بالإضافة إلى تكليف كافة المصالح الحكومية والمدارس ومراكز الشباب بالمحافظة بزراعة الأشجار وتطوير الحدائق في محيط المباني التابعة لها ونشر الوعي البيئي بين المواطنين، مؤكدا أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 يلزمنا بأن نكون قدوة لغيرنا في الحد من التلوث ونشر ثقافة الوعي البيئي بين المواطنين، ومشددا على توقيع كافة الغرامات القانونية لكل من يخالف ذلك.