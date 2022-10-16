محافظ الغربية يتفقد مشروعات رصف الطرق والشوارع بمركز ومدينة طنطا

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بجولة موسعة بمركز ومدينة طنطا تفقد خلالها عدد من مواقع العمل والمشاريع الجارى تنفيذها، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال رصف مدخل مدينة طنطا بمنطقة الداون تاون بالتقاطع مع طريق القاهرة الزراعى عقب أعمال التجميل والتنظيف وزراعة الأشجار ضمن جهود حى ثان طنطا لتجميل المنطقة التى عانت لفترات طويلة من التكدس المرورى وتراكم القمامة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد كورنيش مدينة طنطا فى مرحلته الخامسة بداية من سكة المحلة حتى كوبرى فاروق بمنطقة الجلاء، حيث قام بمتابعة، كما تفقد طريق المعامل بميت حبيش البحرية والذى يعد محوراً مرورياً سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالى من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بطول 900 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 6.6 ملايين جنيه.

وأختتم المحافظ الجولة بتفقد مشروع محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم وذلك لمتابعة الأعمال الجارية تمهيدا للبدء فى التشغيل التجريبى للمحطة، إلى جانب تفقد طريق الملاحة الجديد – دفره والمعروف بطريق سوق المواشى بطول 3 كم حيث يتم تدبيش الترعة تمهيداً لرصف الطريق والذى يعد محور أساسى لتحقيق السيولة المرورية لسيارات النقل الثقيل والتى تتردد على السوق من جميع المحافظات.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، والمحاسب ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا.