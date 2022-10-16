محافظ الشرقية يرفع درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع التقلبات الجوية المحتملة

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، تزامناً مع البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية لتعرض البلاد لمنخفض جوي مع احتمالية سقوط الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه في حالة سقوط الأمطار وكذلك مراجعه أعمده الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية انعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ 24 ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

كما وجه محافظ الشرقية إدارة الأزمات والمراكز والمدن وجميع الجهات المعنية، برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق واستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والالتزام بكافة التعليمات، واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.