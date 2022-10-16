محافظ الإسماعيلية يشهد احتفالية طلاب المدارس بالعيد القومى للمحافظة

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، طابور عرض بمدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين؛ احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية والذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء طارق السعيد رئيس قطاع التربية العسكرية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، ولفيف من قيادات التربية العسكرية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تم تقديم عرض عسكري وطابور عرض من طلاب مدارس التأسيس العسكري بمحافظة الإسماعيلية، تضمن تقديم عروض التعليم العسكري الأولى، بالإضافة لتقديم عرض عسكري للفنون القتالية.

وأشاد "بشارة" خلال الاحتفالية بمستوى الطلاب وتدريبهم، مُثنِيًا على العروض التي تم تقديمها خلال العرض العسكري، مُتمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

وأكد المحافظ، أن اختيار مدرسة السادات الثانوية العسكرية بنين لإقامة الاحتفال اليوم، لأنها شهدت اندلاع الشرارة الأولى لثورة شعب الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني في السادس عشر من أكتوبر ١٩٥١م.

و تحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16أكتوبر، وهي ذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال البريطاني حيث معركة طلبة مدرسة الإسماعيلية الثانوية (السادات حاليًا) ضد معسكرات الإنجليز عام 1951م.

ففي 16أكتوبر 1951 اندلعت المظاهرات في الإسماعيلية للمطالبة برحيل الاحتلال الإنجليزي بعد إلغاء معاهدات 1936، حيث خرج طلاب المدرسة الثانوية بالإسماعيلية وانضم إليهم عددًا من عمال مصنع الكوكاكولا وبعض العاملين في الشركات الأجنبية، وتم حرق مول النافي "الجمعية التعاونية البحرية للإنجليز" تعبيرًا عن الغضب الشعبى، والنافي كان موقعه بميدان عرابي أو ميدان محطة سكة حديد الإسماعيلية.