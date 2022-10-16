محافظة أسوان تفتتح الدورة التدريبية للحديقة النباتية لمواجهة التغيرات المناخية

افتتحت فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، فعاليات الدورة التدريبية والتى نظمتها الحديقة النباتية بقيادة الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة، بحضور لفيف من الباحثين والكوادر المتخصصة من أجل التعريف بالظاهرة وتداعياتها وكيفية مجابهتها وذلك بهدف نشر الوعى فى المجتمع الأسوانى.

وشهدت فعاليات الدورة التدريبية قيام الباحثين بشرح مفصل عن أبرز الأسباب التى أدت إلى حدوث هذه الظاهرة، والخطوات الواجب إتباعها لمواجهة التغيرات المناخية لما لها من آثار سلبية متنوعة على العالم الأجمع، والتى من أهمها زيادة معدلات الفقر، والتأثير على الأمن الغذائى وتدهور الإنتاج الزراعى نتيجة لزيادة معدلات التصحر وتناقص هطول الأمطار، بالإضافة إلى العواصف الترابية وموجات الحرارة المتنوعة، والاحتباس الحرارى والسيول، علاوة على تدهور الصحة العامة، وهو ما تم عرضه من خلال الأفلام التسجيلية والعروض التقديمية التى تناولت إلقاء الضوء عن الأسلوب الأمثل للحد من هذه الظاهرة العالمية.

وأكدت السكرتير المساعد للمحافظة، أن قضية تغير المناخ أصبحت من أهم موضوعات القرن الحادى والعشرين لما لها من تأثيرات متعددة على المجتمعات والأفراد، وقدمت التحية للعاملين بالحديقة النباتية لقيامها بتنظيم هذه الدورة التدريبية الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل ما تمتلكه هذه الحديقة التاريخية من نباتات وأشجار نادرة، فضلاً عن موقعها المتميز وسط نهر نيلنا الخالد لتكون بحق صديقة للبيئة.

وأشارت، إلى اهتمام المحافظة بالتوسع فى التشجير من خلال زراعة الألاف من الأشجار المثمرة والغير مثمرة بمختلف ربوع المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة".

وعلقت: "نسعى جاهدين إلى تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات فى إطار خطة التطوير والتجميل، والتى لن تقتصر فقط على واجهة المدينة، ولكن نرى جميعاً عجلة العمل تمتد إلى الشوارع الداخلية والمناطق الشعبية على مراحل، تزامناً مع الخطة الطموحة لأعمال الإحلال والتجديد للبنية التحتية، وهو الذى لا يقتصر فقط على مدينة أسوان، ولكن امتدت بمختلف أنحاء المدن الأخرى، توازياً مع مشروعات حياة كريمة بجميع قرى المحافظة".

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية، بأن الدورة التدريبية جاءت فى ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، مؤكداً على الدور الذى يقع على عاتق الحديقة النباتية من خلال تنظيم مثل هذه الدورات والندوات العلمية الهادفة لزيادة الوعى بهذه الظاهرة، وطرق مواجهاتها بالشكل الأمثل، وخاصة أنه تقام فعاليات الدورة التدريبية على مدار خمسة أيام بحضور كوكبة من الباحثين والدارسين وقيادات المجتمع الأسوانى لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التوعية لكافة فئات المجتمع الأسوانى.