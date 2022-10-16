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مجلس مدينة الأقصر ينجح فى رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة.. صور

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:55 ص
مجلس مدينة الأقصر ينجح فى رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة.. صور جانب من أعمال رفع القمامة الأتربة
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن عن رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية خلال تلك الفترة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تكثيف ورفع كفاءة النظافة من خلال المرور على جميع قطاعات النظافة على مدار الأسبوع الماضى، وذلك بمشاركة كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء ونواب رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

فيما قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملات مكثفة لمكافحة مخالفات الخيول وعربات الحنطور، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

 

وفي هذا الصدد وجه اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة، وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بمشاركة المقدم عبد الحميد فرحات، استهدفت شارع الشيخ حفني بحي وسط، بناءً على شكوى واردة من رئيس حي وسط بشأن تضرر أهالي المنطقة المعنية من وجود حيوانات وعربات حنطور وروث حيوانات مما يؤدي إلى انتشار الروائح الكريهة.

رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات خلال أسبوع
رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات خلال أسبوع

 

رفع اطنان المخلفات بالأقصر فى حملات النظافة
رفع اطنان المخلفات بالأقصر فى حملات النظافة

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة ورفع أطنان المخلفات
رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات النظافة ورفع أطنان المخلفات

 

مجلس مدينة الأقصر ينجح فى رفع 1148 طن قمامة
مجلس مدينة الأقصر ينجح فى رفع 1148 طن قمامة

 

رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالأقصر
رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالأقصر

 


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