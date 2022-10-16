متحف كفر الشيخ يعرض قطعة الشهر "لوحة الهبات"

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت التحف والقطع الأثرية التي يضمها متحف كفر الشيخ، وفي كل شهر يعرض المتحف لوحة أو قطعة أثرية يطلق عليها لوحة الشهر، يتناول خلالها قصة اللوحة الأثرية، وهذا الشهر عرض لوحة القرابين، وتسمى لوحة الهبات، وترجع إلى عصر الفرعون تحتمس الثالث، وهي مصنوعة من حجر ‏الجرانيت الأسود على شكل جعران، ويزين قمة اللوحة المستديرة قرص الشمس المجنح.

وفي الجزء العلوي ‏من اللوحة يشاهد الفرعون تحتمس الثالث راكعًا أمام المعبودة وادجيت، وفي الجزء السفلي بعد مقدمة مكونة من ‏‏8 أسطر تحتوي اللوحة على الأسماء والألقاب الملكية، ونجد قائمة بأنواع وأعداد القرابين والهبات التي قدمها الفرعون ‏تحتمس الثالث لمعبد بر وادجيت بمدينة تل الفراعين بوتو‎‏.‏

ولوحة القرابين في مصر القديمة عبارة عن لوحات حجرية غالبًا ما تكون ذات قمة مستديرة، ويزين قمتها قرص الشمس المجنح، وتصور ‏النقوش مقدم القرابين أمام المعبودات، وتسجيل للهبات من القرابين أو الأراضي المقدمة للمعابد عليها ‏مقابل تمنيات للمتوفى في أن يحظى بقرابين كافية في العالم الآخر.

وكثٌر ظهور اللوحات في الفترة ما بين ‏الأسرة التاسعة عشر وحتى العصر الروماني،‎‏ وصُنعت لوحات الهبات من مختلف أنواع الأحجار مثل الحجر ‏الجيري والرملي والجرانيت.

ويضم متحف كفر الشيخ 3 قاعات، تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي تم الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية الهامة التي تجسد قصة الصراع بين حورس وعمه ست، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود حورس الصقر، وهو من أروع التماثيل التي اكتشفت بمصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو إسلامي و قبطي، وغيرها من العصور.