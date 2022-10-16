متحف آثار الإسماعيلية يفتح أبوابه مجانا للزائرين احتفالا بالعيد القومى للمحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن متحف آثار الإسماعيلية، فتح أبوابه للزائرين مجانا اليوم الأحد ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الذى يوافق يوم 16 أكتوبر من كل عام .

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن احتفالها اليوم الأحد بعيدها القومى، حيث ستبدأ فعاليات الاحتفالات بحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية طابور العرض بمدرسة السادات الثانوي ( حي ثان)، ثم حضور احتفالية البطوله الرياضية الأولي ( انتي بطله ) بصاله رقم 1 بهيئة قناة السويس، ثم يعقبها حضور عرض استعراضي أمام ديوان عام المحافظة القديمة بشارع محمد علي.

ومن المقرر أن يحضر محافظ الإسماعيلية فى السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد فعاليات تسليم الأجهزة الكهربائية لعدد 20 عروسة ( أيتام ) بشاطئ الفيروز التابع للمحافظة.

وتحتفل محافظة الإسماعيلية بعيدها القومي في 16 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يعد رمزًا لتلاحم فئات الشعب من المواطنين والعمال والطلبة والفدائين وذكرى المقاومة الشعبية لأبناء الإسماعيلية ضد الاحتلال الإنجليزي ومعسكرات الانجليز عام 1951م.

يذكر أن محافظة الإسماعيلية كانت في وقت سابق تحتفل بالعيد القومي لها يوم 25 يناير وتم تحويله بقرار من المجلس المحلي للمحافظة إلى 16 أكتوبر.

وتقع الإسماعيلية على الحد الشرقي لجمهورية مصر العربية على ضفتي قناة السويس، يحدها شرقا سيناء وقناة السويس، وغربها محافظة الشرقية، وشمالا محافظة بورسعيد وبحيرة المنزلة، وجنوبا محافظة السويس.

تأسست الإسماعيلية رسميا في عهد سعيد باشا حيث تم وضع حجر الأساس (لمدينة التمساح) في "27 أبريل 1862" وسميت بهذا الاسم لوقوعها شمالي بحيرة التمساح، وفي 4 مارس 1863 أقيم حفل كبير من قبل شركة القناة الفرنسية؛ حيث أُطلق اسم الإسماعيلية على المدينة نسبة إلى الخديوي إسماعيل حاكم مصر في هذا الوقت، ويعتبر حفل الافتتاح الأسطوري لقناة السويس في 18 نوفمبر عام 1869 بحضور عدد كبير من ملوك ورؤساء العالم هو الانطلاقة الفعلية للإسماعيلية في العصر الحديث، وفي يناير عام 1960 صدر القانون رقم 24 لسنة 1960 بإنشاء محافظة الإسماعيلية.

تتميز المحافظة بمجموعة من البحيرات هي بحيرة التمساح والبحيرات المُرة الكبرى، كما تتميز بتعدد المجالات السياحية، وتقام بها مجموعة من المهرجانات الثقافية والفنية.

تنقسم محافظة الإسماعيلية إلى 7 مراكز ومدن، وهي: الإسماعيلية - التل الكبير – فايد - القنطرة شرق - القنطرة غرب – أبوصوير – القصاصين.