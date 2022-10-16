مايا مرسى تعليقا على ضرب شيرين على يد شقيقها: "العنف مرفوض بكل أشكاله"

كتب محمود راغب

وكتبت مرسى فى تدوينه لها: العنف مرفوض.. وكل فترة تخرج علينا المواقع بموقف صعب جديد تمر به الفنانة شيرين عبد الوهاب، لا أعرف شيرين عن قرب ولكن تحدثنا في أحد المواقف التي مرت بها وكان موقفا صعبا، ووجدتها بنت مصرية جدعة ولكن تفقد الامل بسهولة ببساطة هي طيبة جدا".

ووجهت مرسى رسالة للفنانة شيرين قائلة :يا شيرين لم يختلف موقفك عن موقف عروسة الاسماعيلية اذا صح ما تناقلته وسائل الاعلام ، وصلح مع رجل اعتدى بالضرب وتهديد بالرصاص كما ذكرتي بنفسك في برامج التليفزيون على الهواء، والنهاردة خناقة مع اخوكي علشان صلح مع رجل مرة ثانية دمر حياتك حسب تشبيهك، وفي الحالتين استغاثة بالشرطة.

وقالت فى رسالتها : "شيرين أنت لك جمهورك اللى بيحبك ولك بناتك ربنا يحفظهم ويحافظ عليهم ، أتمنى أن تنالي الرعاية الصحية المطلوبة، وأوكد أن القانون سيطبق في كل الأحوال، والجهات المختصة تقوم بواجبها وليظهر الحق ويأخذ الجاني عقابه".