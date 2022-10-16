كيف تساهم الجامعات فى "حياة كريمة" لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات؟..صور

يأتي دور الجامعات الأهلية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث شهدت محافظة الفيوم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الفيوم، وجامعة خاصة وجمعية تنمية المجتمع، لتطوير وتنمية قرية موسي ميزار بمركز يوسف الصديق، بقيمة 3 مليون جنيه كمرحلة أولى، وكذا التعاون بين المحافظة والجامعة لتنفيذ الهوية البصرية بعموم المحافظة، وذلك بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي يجري تنفيذها بمركزي اطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولي.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه وجه بتقديم كافة سبل الدعم اللازم للمشروع، مع تيسير الإجراءات اللازمة لاستخراج التراخيص والتصاريح، لتنفيذ أعمال تطوير القرية في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة، لافتاً إلى أن التعامل مع مشكلات المواطنين ورصدها ووضع الحلول المناسبة لها، يعد من أصعب الأمور التي تواجه المهتمين بالعمل العام، مشيراً إلى أن الدولة المصرية والعالم أجمع تأثر بعدة أزمات خلال السنوات الأخيرة، منها على سبيل المثال جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، التى أثرت بالسلب على اقتصاديات الدول خاصة الدول النامية.

وأشاد محافظ الفيوم بدور الجامعات الأهلية والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في العمل جنباً إلي جنب مع الأجهزة التنفيذية، للمشاركة في دعم وتنمية كافة القطاعات الخدمية والتنموية، لافتاً إلي أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه سير العمل، وتطوير مستوى الأداء لإنجاز المهام المطلوبة على الوجه الأكمل.

وأكد أن البروتوكول يتضمن مشاركة الجامعة بشكل فعال فى خدمة أهالي قرية موسى ميزار بمركز يوسف الصديق، مؤكداً على استمرار التعاون بين المحافظة والجامعة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بشكل دائم، لافتاً إلى حرص المحافظة على تسخير كافة إمكانياتها لإنجاح مثل هذه البروتوكولات والمبادرات البناءة.

وأكد "الأنصاري"، على ضرورة رفع الوعى لدى المواطنين، وحث طلاب الجامعات، على المشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع والدولة المصرية، ومواجهة الصعوبات والتحديات، مشيراً إلى أهمية توحيد الرؤى والجهود بين كافة الجهات لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة التي يسعى إليها الجميع.

وقالت رئيس مجلس أمناء الجامعة المشاركة أن البروتوكول يأتي في ضوء إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ويهدف إلى تنمية وتطوير قرية موسى ميزار بمركز يوسف الصديق، وتحسين مستوى معيشة مواطنيها، طبقاً لدراسة الحالة المعمارية للمنازل، والحالة الاجتماعية لأصحابها، من خلال المسح الميداني، بالمشاركة مع جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقرية، لافتة إلي أن الأعمال تشمل هدم وإعادة بناء، ورفع كفاءة، وصيانة عدد من المنازل بالطريقة البيئية، بالإضافة إلى توفير المستلزمات اللازمة لمبنى جمعية تنمية المجتمع، والمركز الصحي، والتي تقدر بقيمة 3 مليون جنيه كمرحلة أولى.

وقدمت الشكر لمحافظ الفيوم، لدوره البارز ودعمه المستمر للمشروعات التنموية التي تنفذ على أرض المحافظة، لافتة إلي أن زيارة المحافظ للجامعة تعد بمثابة دفعة حماسية لأعضاء فريق العمل والشباب، ومنحهم طاقة إيجابية تحفزهم على سرعة إنجاز المشروع بالشكل المطلوب.

وقال الدكتور محمد التونى، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، إن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة كبيرة بمحافظة الفيوم وفي قرية موسي ميزار المستهدفة من البروتوكول والتي تشمل شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والوحدة الصحية ومركز شباب القرية، وانشاء نقطة اسعاف، مشيراً الى أهمية تكامل جهود مبادرة حياة كريمة مع جهود الجامعة المشاركة في البرتوكول وجمعية تنمية المجتمع للارتقاء بكافة الخدمات بالقرية، والعمل على تنفيذها بالقرى المجاورة، مطالباً الجامعة بالعمل على محور بناء الانسان ورفع الوعى المجتمعى، بالإضافة إلى تدريب السيدات على الحرف اليدوية، لتحسين دخولهم ورفع مستوى معيشة الأسر بالقرية.

وقال الدكتور عادل فهمى مدير المشروع، أن فكرة المشروع تهدف استخدام المواد الطبيعية فى البناء بعيداً عن المواد الحديثة للحفاظ على البيئة، والاعتماد على الطاقات البشرية والعمالة المحلية وتدريبهم على إنتاج طوب صديق للبيئة، والذى سيتم عرضه بمؤتمر المناخ القادم.

وأوضح أن مؤسسات المجتمع المدني نفذت قوافل طبية، ومبادرات لمحو الأمية وتدريب السيدات على صناعات وتطوير بعض الحرف اليدوية، وخاصة صناعة المشغولات المنزلية من منتجات النخيل "الجريد"، بالإضافة الى المساعدات المالية وتجهيز العرائس الأيتام، وتجهيز ورش لهذه الصناعات الصغيرة.



مبادرة حياة كريمة تحقق التنمية الشاملة بالمحافظات (1)



مبادرة حياة كريمة تحقق التنمية الشاملة بالمحافظات (2)



مبادرة حياة كريمة تحقق التنمية الشاملة بالمحافظات (3)



مبادرة حياة كريمة تحقق التنمية الشاملة بالمحافظات (4)