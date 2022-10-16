اليوم السابع
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كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية تنظم اليوم دورة تدريبية لصحفيى المناخ

الأحد، 16 أكتوبر 2022 02:00 ص
كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية تنظم اليوم دورة تدريبية لصحفيى المناخ الجامعة البريطانية
كتبت ــ منال العيسوى

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تنظم كلية الاتصال والإعلام بالجامعة البريطانية في مصر اليوم الأحد وغدا الإثنين، بمقر الجامعة بالشروق دورة تدريبية حول مهارات التغطية الإعلامية لقضايا المناخ .
 
تغطية فعاليات مؤتمر COP27 المنعقد فى شرم الشيخ سواء بالحضور ميدانياً أو بالمتابعة فى غرف التحرير، للصحفيين المهتمين بقضايا المناخ، وسيحاضر فيها عدد من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب. 
 
جدير بالذكر، أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته السابعة والعشرين فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل فى مدينة شرم الشيخ.
 
 

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