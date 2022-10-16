اليوم السابع
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فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بالمطار وأعمال رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:31 م
فودة يتفقد أعمال اللاند سكيب بالمطار وأعمال رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ خلال جولة التفقد
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لتفقد استعدادات المحافظة لاستضافة شرم الشيخ مؤتمر تغير المناخ ترافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وتفقد المحافظ خلالها أعمال البوابات وأعمال اللاند سكيب وأحواض الزهور والمساحات الخضراء بمطار شرم الشيخ الدولى.

 

كما قام المحافظ بزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولى حيث كان فى استقباله الدكتور محسن عبيدو مدير المستشفى، وتفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية على قدم وساق بالمستشفى، منها قسم الطوارئ وجناح القسطرة الجديدة التى تم تركيبها مؤخرا بقسم الطوارئ، كما تفقد أعمال التطوير الجارية بقسم العناية المركزة وباقى أقسام المستشفى؛ ووجه فودة بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال على وجه السرعة استعدادا لمؤتمر تغير المناخ.

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

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مدينة شرم الشيخ



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