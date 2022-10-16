"فكرتك.. شركتك" مبادرة بجامعة قناة السويس للمهتمين بريادة الأعمال والمبتكرين

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استضافة الجامعة لمبادرة "فكرتك.. شركتك" بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 20 أكتوبر، وينظمها مكتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا TICO فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بقاعة الأنشطة الطلابية .

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن مبادرة "فكرتك شركتك" أطلقت بهدف تحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، وتقديم حزم متكاملة من الدعم لرواد الأعمال في مختلف مراحل شركاتهم الناشئة،مشيراً إلى أن جامعة القناة تهدف دائما إلى تقديم الفرص لطلابها للتعلم الذى يتيح لهم فرص العمل والمنافسة فى ظل العولمة لتلبية إحتياجات المجتمع.

تعقد المبادرة بإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتورة ماجدة إبراهيم مدير مكاتب دعم الإبتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة والتى أوضحت أنه سيتم عمل معسكر تدريبي مكثف لمدة يوم كامل بمسرح الأنشطة الطلابية بالجامعة ويدور حول نشر وتعزيز ريادة الاعمال ،مراحل تطور الشركات الناشئة ، بناء نموذج العمل التجاري ، وسيتم تقديم شرح تفصيلي عن الإدارة المالية للشركات الناشئة والإجراءات القانونية لتأسيس الشركات الناشئة.