طقس الخليج.. غائم فى السعودية والإمارات وحار بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم "اليوم السابع" خدمة نشرة أحول الطقس فى دول الخليج اليوم، فى السطور التالية:

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية ، ان تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة مع نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية ، مكة المكرمة والمدينة المنورة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الاثنين" المقبل مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



الكويت:

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية.