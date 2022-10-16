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ضبط مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده بتهمة الاعتداء على شخص واحتجازه

الأحد، 16 أكتوبر 2022 02:38 م
ضبط مطرب المهرجانات سامر المدني ووالده بتهمة الاعتداء على شخص واحتجازه مطرب المهرجانات سامر المدني
كتب بهجت أبو ضيف

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وجهت ربة منزل اتهاما لمطرب المهرجانات سامر المدني، بالاعتداء على شقيقها واحتجازه، بمشاركة والده، وذكرت أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما بالطالبية، وألقى رجال المباحث القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل، اتهمت فيه المطرب سامر المدني ووالده بالاعتداء على شقيقها وتصويره خلال الاعتداء عليه. 
 
وذكرت مقدمة البلاغ أنها تزوجت من والد المطرب سرا، وأن خلافات بينهما بسبب الزواج أدت إلى اعتداء المطرب ووالده على شقيقها أمام مسكنهما.
تمكن رجال المباحث من القبض على المطرب ووالده، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

القبض على مطرب المهرجانات سامر المدني

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