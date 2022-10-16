اليوم السابع
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ضبط تاجر مخدرات بحوزته شابو وحشيش قبل توزيعها على عملائه بقنا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:12 ص
ضبط تاجر مخدرات بحوزته شابو وحشيش قبل توزيعها على عملائه بقنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تاجر مخدرات، بحوزته شابو وحشيش، بمركز فرشوط شمالي قنا، خلال حملة أمنية لملاحقة مروجي المخدرات بقنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بتمكن حملة أمنية برئاسة النقيب محمود عبد الشافي، معاون مباحث فرشوط، تحت إشراف الرائد مصطفى القاضي، رئيس مباحث مركز شرطة فرشوط، من ضبط ض.ع، بحوزته كمية من الشابو والحشيش المخدر، قبل توزيعها على عملائه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.


تاجر مخدرات

مركز فرشوط

امن قنا

حملة امن قنا

اخبار قنا



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