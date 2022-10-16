"صحة الدقهلية" تصدر التراخيص اللازمة لتشغيل نحو 70 معملاً

الدقهلية ــ فريق المحافظات

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بالجهود المكثفة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور محمد فؤاد بمشاركة لجنة التراخيص بالإدارة المركزية للمعامل على مدار الأسبوع الماضى.

وقامت اللجنة بالمرور على نحو 110 معامل فى مراكز المنصورة - طلخا - محلة دمنة المطرية والمنزلة إلى جانب الجمالية - بنى عبيد -السنبلاوين وتمى الأمديد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال اللجنة امتدت فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حيث جرى فحص الأوراق ومعاينة الأماكن للتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة.

هذا وقد اسفرت جهود اللجنة عن التالى، عدد المعامل الموافق على ترخيصها 70، وعدد المعامل الصادر لها قرارات غلق 25، وعدد المعامل التى حفظ أصحابها الملفات هذا الاسبوع 8، وعدد المعامل التى تم حفظها لعدم سداد رسوم المعاينة 5، ومعامل تم تأجيل الزيارة لها.