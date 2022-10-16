"صحة أسوان" تنظم قافلة مجانية للكشف على 2400 مواطن بقرى حياة كريمة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، قوافل طبية مجانية داخل قرية وادى العرب التابعة لمركز نصر النوبة، وقرية الغوالية التابعة لمركز إدفو، للكشف الطبى وصرف الأدوية للمواطنين المقيمين بهذه المناطق.

يأتى تنظيم هذه القوافل التى استمرت أعمالها على مدار يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ 2400 مواطن ومواطنة ، لافتاً إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة ، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.



القائمون على القوافل



تحاليل طبية



تخصصات طبية مختلفة



جانب من القافلة الطبية



قوافل طبية مجانية فى قرى حياة كريمة



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