اليوم السابع
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شكوى من نقص المدرسين فى مدرسة بالغردقة.. ووكيل تعليم البحر الأحمر يرد

الأحد، 16 أكتوبر 2022 05:00 ص
شكوى من نقص المدرسين فى مدرسة بالغردقة.. ووكيل تعليم البحر الأحمر يرد مدرسه - ارشيفية
كتب - محمود أحمد عطا- البحر الأحمر - عماد عرفة

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اشتكى القارئ بهاء عادل فتح الله عبد الملاك أحد اولياء أمور مدرسة بالغردقه عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم  السابع"، من نقص عدد المدرسين بالمدرسة.
 
وقال القارئ، بهاء عادل، أحد أولياء طلاب أمور المدرسة، أنه يوجد عجز بعدد المدرسين منذ بداية العام الدراسى، ما يؤثر على سير العملية الدراسية، وشرح المناهج الدراسية لأبنائهم.
 
وطالب القارئ، محافظة الغردقة، ووزارة التربية والتعليم، بالعمل على توفير مدرسين لسد العجز بالمدرسة، حفاظًًا على مستقبل أبنائهم الطلاب.
 
وقال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ردا على صحافة المواطن من شكاوى أولياء أمور مدرسة الأستاذ التجريبية من عدم وجود مدرسين، أن خلال الأسبوع الجاري سيتم سد العجز بجميع مدارس المحافظة، موضحا أن في إدارة الغردقة هناك مدرستين لهم عجز الاستاذ منهم سيتم سد العجز بهم خلال الأسبوع الجاري . 
 
وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تعيين مدير جديد وجار سد العجز بها وهناك متابعة دورية من المديرية  لمشكلات المدراس . 
 
تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكأوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة وألفيديوهات باسم القُرّاء.
 
وتعتبر هذه المبادرة وأحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكأوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".
 
 
 

نقص عدد المدرسين

اليوم السابع

الغردقة

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