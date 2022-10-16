شكوى من انقطاع خدمة التليفون والإنترنت بقرية الجعفرية بالغربية.. ومسئول يرد

كتبت: شيماء حمدى - الغربية - مصطفى عادل

أرسل القارئ عبدالفتاح إسماعيل عبدالفتاح سالم قرية الجعفرية مركز السنطة محافظة الغربية، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن "باليوم السابع يطالب بسبب مشكلة انقطاع خدمة الخط الأرضي والإنترنت، بسبب قسام أحد عمال التليفون بفك الأسلاك وتركها دون تركيبها بشكل جيد مرة أخرى .

من جانبه أكد مسئول بالشركة المصرية للاتصالات بمحافظة الغربية رفض ذكر اسمه لـ "اليوم السابع"، أن أكشاك خطوط التليفونات كانت تشهد أعمال تطوير وتجديدات لرفع مستوي الخدمة.

وأوضح أنه سيتم فحص شكوي المواطن وإزالة أسبابها لاعادة توصيل الخدمة مرة أخرى.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".