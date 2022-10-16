شرطة البيئة تضبط 85 سيارة مخالفة بحملات أمنية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة بيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة القاهرة.. لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة أسفرت جهودها عن فحص عدد 85 سيارة ضُبط خلالها عدد 21 سيارة (عدد 2 سيارة بنزين- عدد 19 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
شرطة المسطحات المائية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
شرطة البيئة تضبط 17 سيارة مخالفة فى حملات أمنيةالجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:18 م
شرطة البيئة تضبط 21 سيارة مخالفة في حملات مكبرةالأحد، 04 سبتمبر 2022 12:04 م
تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات في المنوفية والفليوبية خلال 24 ساعةالسبت، 27 أغسطس 2022 12:36 م
تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعةالأربعاء، 06 يوليه 2022 11:35 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة