شرطة البيئة تضبط 85 سيارة مخالفة بحملات أمنية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة بيئية بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظة القاهرة.. لضبط السيارات التى تسبب إنبعاثات وأدخنة ضارة بالبيئة أسفرت جهودها عن فحص عدد 85 سيارة ضُبط خلالها عدد 21 سيارة (عدد 2 سيارة بنزين- عدد 19 سيارة سولار) غير مطابقة بالمخالفة لقانون البيئة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.