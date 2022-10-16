شاهد.. فرحة جنى "القطن" بدمياط.. ومزارعون: تبطين الترع هدية حياة كريمة لنا

دمياط- فريق المحافظات

"يالوزة يا أم جلاجل.. يالوزة خدك التاجر"، هكذا عبر مزارعو دمياط عن فرحتهم بجنى محصول القطن، منذ السادسة صباحا يبدأون عملهم، أناشيد بسيطة يتغني بها المزارعون أثناء حصاد القطن تعبيرا عن سعادتهم به، الذهب الأبيض يملأ المساحات الخضراء بدمياط، ويملأ أيضا قلوب المزارعين بالفرحة.

قدم اليوم السابع لقاء مع أحد المزارعين داخل محافظة دمياط، لنتعرف عن قرب رحلة زراعة "الذهب الأبيض" ، وقال:"بنتظر زراعة القطن من السنة للسنة، القطن حياة الفلاح" بهذه العبارة بدأ المزارع "صديق فتيح" حديثه ، مضيفا قائلا : " نجحنا نزرع القطن بدون كيماوى أو مبيدات، كافحت الآفات بالخامات الطبيعية والحمد لله الخير السنة دي كتير"

واستكمل مزارع دمياط حديثه فقال: الأساليب الحديثة للزراعة مهمة جدا، وقدرت أصدر القطن بتاعي لأسواق أوروربا بسبب تطوير الزراعة، القطن بتاعنا نمرة واحد في أسواق العالم ولازم نهتم بيه"

انقطع عن الحديث لحظات انضم خلالها لفريقه، مرددا أنشودة أخري أثناء حصادهم القطن ثم عاد للحديث مجددا قائلا : "جيزة 45 وجيزة 87 وجيزة 92 أفضل أنواع القطن، وأهم شئ تمهيد الأرض قبل الزراعة، لازم ناخد بالنا منها ونحضرها كويس، وزارة الزراعة دائما متابعانا، والارشادات اللي بناخدها بتفرق كتير في صحة المحصول، السنة دي المحصول كله خير"

واستكمل الحديث فقال : " تبطين الترع هدية حياة كريمة للفلاح المصري، قدرنا نوفر مياة صالحة للزراعة، الابطين مشروع ممتاز وأثر كتير في المحصول وحل مشاكل كتير بتقابلنا"

واختتم صاحب ال 72 عام حديثه فقا :" قضيت عمري كله وسط الأرض، والقطن المصري دائما في الصدارة والغرب يعرفوا قيمته كويس، أنا فرحان لما بشوف المحصول بتاعنا في اسواق الغرب، وان شاء الله هتفضل أفضل مزارعين في العالم"