اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سماع دوي 16 انفجارا في مقاطعة بيلجورود الروسية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 04:14 م
سماع دوي 16 انفجارا في مقاطعة بيلجورود الروسية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأحد بسماع 16 انفجارا في مقاطعة بيلجوردو الروسية وتشغيل نظام الدفاع الجوي فوق المقاطعة. 


وأشارت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية بهذا الصدد إلى اهتزاز النوافذ في المنازل وتفاوت أصوات الانفجارات بين الصوت الهادئ والمرتفع جدًا.


وقال حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف جلادكوف: "إن شخصين، حسب المعلومات الأولية، أصيبا نتيجة قصف أوكرانيا لبيلجورود"، موضحا أنه بحسب تقارير المتاحة تم استهداف أراضي مطار بيلجورود. 


كان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أفاد - في وقت سابق - بأن عدد الهجمات الأوكرانية على المناطق الروسية في بيلجورود وبريانسك وكورسك ازداد بشكل كبير منذ بداية أكتوبر الجاري.


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