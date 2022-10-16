وقالت في مقابلة متلفزة نقلت صحيفة "ذا هيل" مقتطفات منها "إننا نفعل كل ما هو ممكن ونطلب من شركائنا بذل كل ما في الوسع ليس فقط لتسريع التسليم، ولكن أيضًا تهيئة الأنظمة".

وتابعت، "نحتاج إلى البدء في تأمين أكبر عدد ممكن من الأماكن في أوكرانيا، وأكبر عدد ممكن من الأطفال في أوكرانيا، من الصواريخ الروسية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بإرسال 8 أنظمة صواريخ أرض - جو متطورة (NASMS) إلى أوكرانيا.