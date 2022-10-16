دعت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا اليوم الأحد، إلى زيادة سرعة تسليم الأسلحة إلى بلادها بعد الضربات الروسية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة على الحاجة إلى أنظمة دفاع جوي على وجه الخصوص.
وقالت في مقابلة متلفزة نقلت صحيفة "ذا هيل" مقتطفات منها "إننا نفعل كل ما هو ممكن ونطلب من شركائنا بذل كل ما في الوسع ليس فقط لتسريع التسليم، ولكن أيضًا تهيئة الأنظمة".
وتابعت، "نحتاج إلى البدء في تأمين أكبر عدد ممكن من الأماكن في أوكرانيا، وأكبر عدد ممكن من الأطفال في أوكرانيا، من الصواريخ الروسية".
يشار إلى أن الولايات المتحدة تعهدت بإرسال 8 أنظمة صواريخ أرض - جو متطورة (NASMS) إلى أوكرانيا.
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