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روسيا اليوم: جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم نابلس

الأحد، 16 أكتوبر 2022 09:33 م
روسيا اليوم: جيش الاحتلال الإسرائيلى يقتحم نابلس الاحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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قالت مراسلة RT مساء يوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في منطقة الضاحية شرق نابلس.

من جهتها أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات مسلحة جدت بين مقاومين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في نابلس، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية طوقت منزل حمزة العزيز أحد كبار أعضاء جماعة "عرين الأسود".

هذا، وأكدت وسائل إعلام فلسطينية أن إطلاق نار كثيف تزامن مع محاصرة القوات الإسرائيلية لمنزل في منطقة الضاحية بنابلس.

 


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