رصف الطرق في عدد من مدن كفر الشيخ بتوجيهات المحافظ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ "الرياض، بلطيم، دسوق، فوه"، استكمال أعمال الرصف بعدد من الشوارع، وبطريق دسوق فوه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال الرصف الجارية برافد الطريق الدولي" كفر الشيخ بلطيم"، بنطاق الوحده المحليه لقريه ابوريا، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللصالح العالم، وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء عبد الغفار الديب رئيس مركز ومدينة فوه أعمال الرصف بطريق فوه دسوق" قرية السالمية"، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، جاء ذلك عقب الانتهاء من التجريف والتمهيد ورفع بيارات الصرف الصحي وتطهير خطوط الصرف والتأكد من سلامة البنية التحتية

كما تابع السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال الرصف ووضع طبقة الاسلفت النهائية بباقي شوارع دسوق المدرجة بالرصف شارع قصر الثقافة البوابة الخلفية بداية من نهاية موقف الأرياف مرورا بشارع ورشة البلاط الشهير بالبزواى لربطة بطريق دسوق فوه،وتم القيام بقياس درجة الحرارة لطبقة الأسفلت بالاضافة بسحب عينة من طبقة الاسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة.

وأكد عبدالستار ، أنه تم الرصف عقب الانتهاء الكامل من أعمال التمهيد والتجريف ورفع مخلفات التجريف، وانشاء صفايات الأمطار الجديدة وحل مشكلة الصرف الصحى، و فرد طبقة الأساس ،ورفع البيارات وإنشاء صفايات المطر والتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء ، جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً ، بمتابعة أعمال الرصف والخطة الاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، أعمال الرصف التى يجرى تنفيذها بعدد من المناطق بمدينة بلطيم، منطقة الهضبة من مسجد سيدى فتح وصولاً لمجمع مواقف بلطيم ،و شارع البنك الزراعى من أمام مستشفى بلطيم المركزى وصولاً للدائرى البحرى ، وذلك بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق بها



رصف رافد الطريق الدولي



متابعة اعمال الرصف بشوارع دسوق



متابعة اعمال الرصف ببلطيم



متابعة اعمال الرصف بدسوق



متابعة اعمال الرصف



رصف رفد الطريق الدولي الساحلي



جانب من اعمال الرصغ



الرصف بطريق دسوق فوه



جانب من اعمال الرصف بدسوق



الرصف يشارع قصر ثقافة دسوق