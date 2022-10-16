رانيا المشاط تواصل لقاءاتها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

كتب محمد أسعد

• وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس الوزراء اللبناني ووزير الاقتصاد لبحث تعزيز العلاقات الثنائية



• "المشاط" تبحث مع مارك كارني رئيس تحالف جلاسجو المالي تطورات العمل المشترك بشأن مشاركة التحالف في تمويل مشروعات الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"



• اهتمام كبير من بنوك الاستثمار والقطاع الخاص بالاستثمار في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"



• وزيرة التعاون الدولي تناقش مع مؤسسة التمويل الدولية عددًا من الأدوات المالية الجديدة التي تتيحها للقطاع الخاص في مصر

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2022، بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسئولي الحكومة اللبنانية، ورئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومؤسسة التمويل الدولية لمناقشة عددًا من ملفات التعاون المشترك.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية، ودفع التعاون متعدد الأطراف، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030، وتحفيز جهود العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأيضًا مناقشة الاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.

العلاقات المصرية اللبنانية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سعادة الشامي، نائب رئيس الوزراء اللبناني، وأيضًا أمين سلام، وزير الاقتصاد اللبناني، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية، وتبادل الخبرات في مجال التعاون متعدد الأطراف. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات مع لبنان الشقيقة على كافة المستويات.

رئيس تحالف جلاسجو المالي

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، مارك كارني، الرئيس المشارك لتحالف جلاسجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، حيث استأنفت "المشاط" مباحثاتها لتعزيز العمل المشترك في إطار تحفيز التمويل المبتكر لدفع جهود التنمية في مصر، ومناقشة آخر المستجدات بشأن إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بمؤتمر المناخ COP27، والذي يعزز أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس تحالف جلاسجو المالي، تطورات العمل المشترك بشأن مشاركة التحالف في تمويل المشروعات الخاصة بمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي". وأظهرت المباحثات اهتمام كبير من قبل أعضاء تحالف جلاسجو المالي من بنوك الاستثمار والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء.

مؤسسة التمويل الدولية

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد جون جاندولفو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية وأمين الخزانة، حيث تم بحث جهود المؤسسة في تعزيز التمويل الأخضر في مصر للقطاع الخاص، ومناقشة محفظة الشراكات الجارية، والإشارة إلى ما تحقق خلال الفترة الماضية ومن بينها إصدار أول سندات خضراء للبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار.

وخلال اللقاء استعرضت مؤسسة التمويل الدولية، عددًا من الأدوات المالية الجديدة المقترح طرحها لصالح القطاع الخاص والمستثمرين في مصر، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات التنموية ذات الأولوية.

وشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2022، والتي عُقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار "الوحدة وقت الأزمة". وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.