رئيس مياه شرب القناة: مستمرون فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين بمدن القناة

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن الانتهاء من جميع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه شرب أم عزام بمركز ومدينة القصاصين والتى تعمل بطاقة التصميمية 2400م٣ يوم، كما جارى الانتهاء من المراحل الأخيرة من إحلال وتجديد محطة الضبعية بطاقة تصميمية1، 30 لتر ث، ومحطة العمدة صالح، 60 لتر ث.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن الهدف من أعمال الإحلال والتجديد محطة مياه الشرب أم عزام هو رفع كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضى فى العمل، وبذلك يتم القضاء بشكل نهائى على مشكلات ضعف مياه الشرب فى المناطق المرتفعة وخاصة منطقة أبو محارب، وعزبة صبرى، ومساكن أم عزام، وعرب أبو قاسم، مؤكداً أننا مستمرون فى تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين فى إقليم القناة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، قريبا سوف يتم الانتهاء من المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه الضبعية 1، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، بطاقة تصميمية 30 لتر ث، كما جارى الانتهاء من المراحل الأخيرة ايضا من أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه العمدة صالح بطاقة تصميمية 60 لتر ث، كما جارى ايضا الانتهاء من المراحل النهائية الأعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع الصرف الصحى الجويش، ومحطة رفع صرف صحى حى السلام بمنطقة حى ثان الإسماعيلية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه أعمال الصيانة فى محطات مياه الشرب شملت إحلال وتجديد منظومة فصل الرمال وأحواض التهوية، وأحواض الترسيب النهائى، ومنظومة حقن الكلور، وأحواض تخفيف الحمأة، ورش وطلاء الحاويات، وفلاتر المياه، وتغيير الوسط الترشيحى الخاص بالفلاتر، وصيانة لوحات الكهرباء، وإجراء الصيانة اللازمة للطلمبات المرشحة والعكرة والفلاتر، وذلك لإنتاج كوب مياه نظيف للمواطنين مطابق للمواصفات الصحية والبيئية.

ومن جانبه أشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من إصلاح الكسور المفاجئة فى خطوط وشبكات مياه الشرب ومنها، اصلاح خط طرد محطة الجبلايات بالسويس، كما تم اصلاح كسر مفاجئ فى خط مياه قطر 300 مم وتغير ماسورة بطول 5 متر، كما تم تركيب عدد 2 جوبلت مرحلتين بالقنطرة شرق، تحت أشراف فنيو وعمال شبكات المياه.