رئيس مجلس السيادة السودانى: نقف على مسافة واحدة تجاه كافة المكونات

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نفى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، لقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية بالقوات المسلحة، ما يتردد عن إبرام أي تسوية سياسية ثنائية مع أي من المكونات.. وأكد أن القوات المسلحة السودانية تقف على مسافة واحدة من الجميع دون الانحياز لأي طرف وتدعم خطوات التحول الديمقراطي.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة "إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية استعرض مع كبار القادة الموقف السياسي الراهن، وأكد موقف القوات المسلحة الثابت تجاه قضايا استقرار وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية".



وأشار القائد العام للقوات المسلحة السودانية إلى الالتزام بالنأي بالمؤسسة العسكرية عن المعترك السياسي، معربا عن أمله في أن تنجح القوى السياسية في تحقيق مستوى من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها من إكمال المرحلة الانتقالية في ظل حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات.