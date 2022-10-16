رئيس صندوق التنمية الحضارية يكشف تفاصيل نقل المنطقة الحرفية بالقاهرة التاريخية

كتب: أحمد قنديل

كشف الدكتور خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، تفاصيل تطوير المنطقة الحرفية ضمن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بسبب الاكتظاظ الشديد وضيق الشوارع وبغرض عدم إحداث الازدحام.

وقال صديق خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، الهدف من المشروع هو الحفاظ على النسيج العمراني بالمنطقة التاريخية وليس تغيير شكلها، مشيرًا إلى حرصهم في الحفاظ على طبيعة الناس والسكان والشوارع.

وأضاف، الهدف الرئيسي هو إعادة المنطقة الحرفية كما تم بنائها في العصور الإسلامية، لافتًا إلى أن المنطقة الحرفية شهدت تغيرًا كبيرًا خلال الفترات السابقة ما طمس تاريخها، مشددًا على ضرورة إعادة هذا التاريخ الذي يتباهى به العالم.

وعن إجراء نقل بعض الحرفيين وأصحاب الورش إلى قرب محور جيهان السادات، قال إن التفكير كان أولًا في تيسير مكان قريب يسهل وصول المستهلكين، لافتًا إلى إنه تم توفير 9 عقارات بنقل الورش المتواجدة بالمناطق التاريخية، وكل عقار يحتوي على 80 وحدة سكنية.