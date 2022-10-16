رئيس حكومة إقليم كردستان: ندعم تشكيل حكومة شاملة تحقق مصلحة العراقيين

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أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، دعم الإقليم لتشكيل حكومة شاملة تعمل من أجل تحقيق مصلحة العراقيين كافة.

وهنأ بارزاني - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع) - رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا دعم الإقليم التام لتشكيل حكومة شاملة تعمل لتحقيق مصلحة العراقيين كافة وتعزيز الثقة الحقيقية بين أربيل وبغداد.

وأشار بارزاني إلى ضرورة دفاع الحكومة الجديدة عن حقوق كل المكونات، وتأدية مهمتها بروح الشراكة الحقيقية واستعادة ثقة المواطنين الذين يتطلعون إلى غد أفضل.