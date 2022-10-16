اليوم السابع
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الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:15 م
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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع "البرمجيات" و"الوافدين"

الأحد، 16 أكتوبر 2022 01:08 م
رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع "البرمجيات" و"الوافدين" منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوحدة تصميم وتطوير البرمجيات، ومجلس إدارة الوافدين، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وأعضاء مجالس الإدارة.

 

وخلال اجتماع البرمجيات بحضور الدكتور فهد كمال المشرف العام للوحدة والدكتور هاني النشار المنسق العام للتحول الرقمي، وجه رئيس الجامعة بتشغيل البوابات الإلكترونية على مستوى الجامعة وتدريب العاملين عليها، وتعميم نظام التسجيل الإلكتروني للساعات المعتمدة، وناقش الاجتماع البدء في تسجيل مقررات التدريب الميداني بكلية الخدمة الاجتماعية ومقترح تطبيقات إدارة الموارد الجامعية” ERP” .

 

وخلال اجتماع الوافدين بحضور الدكتور أيمن غنيم المنسق العام للإدارة، استعرض الاجتماع خطة الإدارة خلال الترم الأول والتي شملت إقامة حفلات استقبال للطلاب الجدد لتعريف الطلاب بالبرامج والحقوق والواجبات وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية.


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