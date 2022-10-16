رئيس جامعة بنها يتابع سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعبور.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، اجتماعا مع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال جامعة بنها الأهلية بالعبور، لمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى المشرف العام على جامعة بنها الأهلية، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، ومشرفى الكليات والبرامج بالجامعة الأهلية، وأمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، والقائم بعمل أمين الجامعة الأهلية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة، على أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وراقية للطلاب تتناسب مع تقديم البرامج الدراسية الحديثة، والتى تواكب احتياجات وظائف المستقبل، مؤكدا على الدعم الكبير الذى قدمته القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتحاكى الجامعات الدولية المرموقة، وذلك من خلال ما تقدمه من تعليم عالى ممنهج يدعم الابتكار ويبنى أجيالآ واعية.

وأشاد رئيس الجامعة، بانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، مؤكدا على تقديم كافة الدعم من أجل سير العملية التعليمية.

يذكر أن جامعة بنها الأهلية تقع بمدينة العبور وتُقام على مساحة 37 فدانًا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليار جنيه، وتطرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية الهندسة برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات)، وكلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز)، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وكلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).