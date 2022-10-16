رئيس جامعة العريش يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات

شمال سيناء - محمد حسين

شهد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، يرافقه الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات.

قدم رئيس جامعة العريش التهنئة للطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد متمنيًا لهم عام دراسي متميز، وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة باستخدام أحدث تكنولوجيات التعليم في التدريس حيث تقدم خدمات تعليمية وتدريبية على أعلى مستوى من الجودة لأعداد خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة ، وأن كلية الحاسبات والمعلومات إضافة قوية للجامعة وذلك من خلال رؤية الكلية في نقل الجامعة الى جامعة ذكية.

وطالب الدكتور رفعت عمر عزوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب بالالتزام بأخلاقيات وتقاليد الحرم الجامعي في كل سلوكياتهم ليكونوا خير سفراء لأسرهم وحثهم على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها الجامعة فهي الرافد الثاني في تكوين شخصية الطالب.

وعلى جانب آخر قام رئيس الجامعة، بتكريم الدكتور هند عبد الحميد، عميد كلية العلوم والعميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، على مجهوداتها طوال فترة عمادتها للكلية مقدمًا لهم الشكر ومتمنًا لها المزيد من النجاحات في عمادة كلية العلوم، كما قام بتكريم العشرة الأوائل على الكلية باعتبارهم أول دفعة بالكلية.