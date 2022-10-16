رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين 8 من رؤساء الأقسام

أسيوط - فريق المحافظات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين 8 من رؤساء الأقسام الجدد بكليات الجامعة المختلفة، حيث تضمنت القرارات تجديد قيام الدكتورة غادة صلاح محمد على النجار الأستاذ المساعد بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بعمل رئيسا مجلس القسم وذلك لمدة عام .

كما أصدر قراراً بتجديد قيام الدكتورمحسن محمد سليم الاستاذ المساعد بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة للقيام بعمل رئيساً للقسم وذلك لمدة عام .

وشملت القرارات تجديد قيام الدكتورة دعاء محمد مصطفى الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بعمل رئيس مجلس القسم وذلك لمدة عام .

هذا إلى جانب تجديد تعيين الدكتورة داليا محمود طنطاوى محمد الاستاذ بقسم الخضر بكلية الزراعة رئيسا لمجلس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات .

كما تضمنت القرارت تعيين الدكتورة امانى محمد على الاستاذ بقسم طب اورام الاطفال بمعهد جنوب مصر للاورام رئيسا لمجلس القسم بالمعهد وذلك لمدة ثلاث سنوات .

وتقرر قيام الدكتور عمر صلاح الدين محمد نور الاستاذ المساعد بقسم هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة بعمل رئيس مجلس القسم وذلك لمدة عام .

كما تقرر ندب الدكتور ميخائيل نظمى عجبان الاستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب للاشراف على قسم البيولوجيا الجزيئية بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية وذلك لمدة عام .

كما اصدر قرارا بتعيين الدكتور على كمال على معبد الاستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية رئيسا للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات .