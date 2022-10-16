اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد رسامة "شيخة" وشمامسة جدد لحلوان

الأحد، 16 أكتوبر 2022 12:03 ص
رئيس الكنيسة الإنجيلية يشهد رسامة "شيخة" وشمامسة جدد لحلوان رسامة "شيخة" وشمامسة جدد لحلوان
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، السبت، في حفل رسامة شيخة وشمامسة جدد، بالكنيسة الإنجيلية بحلوان، وذلك بحضور القس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة، سنودس النيل الإنجيلي، َالدكتور القس هاني حنا، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية، والدكتور القس عاطف مهني، مدير مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، والقس سامح رهيف، راعي الكنيسة الإنجيلية بحلوان، القس فكري رجائي، نائب رئيس رابطة الإنجيليين، والشيخ أمير حنا، شيخ الكنيسة الإنجيلية بحلوان، والشيخ وصفي فام، شيخ الكنيسة الإنجيلية بحلوان، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ أسامة بولس، رئيس لجنة الشيوخ بمجمع القاهرة. 
 
وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "أشعر بسعادة كبيرة بمشاركتي فرحة شعب الكنيسة الإنجيلية بحلوان، برسامة الشيخة الدكتورة نورما إبراهيم، والشماسة الدكتورة سيلفيا وصفي، والشماس الأستاذ مارك عاطف، كما أتقدم بخالص التهنئة لجميع المرتسمين اليوم، ونصلي من أجل خدمة مباركة لكلمة الله والكنيسة". 
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "وحدة الكنيسة الحقيقية تبنى على الشفافية، وعدم التصنيف والمبادرات الحقيقية، ولن يكون هناك تنوع وتعدديةِ في غياب الشفافية، لأن ارتباط التنوع والتعددية بالشفافية أمر شديد الأهمية، يكشف لنا عن الباحثين عن الامتيازت والقوة والنفوذ، وهو عكس رسالة المسيحية في العالم، وهي الكرامة الإنسانية، وهو أساس وحدة الكنيسة". 
 
 

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