رئيس الصين: ندعم التعددية فى العلاقات الدولية ونعارض الهيمنة وسياسة القوة

وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأحد، إن الحزب الشيوعي الصيني، يدافع بحزم عن التعددية في العلاقات الدولية ويعارض بشدة سياسة الهيمنة والقوة الغاشمة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف شي، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي: "ندافع بحزم عن النزاهة والعدالة في العلاقات الدولية، وندافع عن التعددية الحقيقية ونمارسها، ونتخذ موقفا واضحا ضد الهيمنة وسياسة القوة".

ويعقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الـ20 في بكين، والذي سيمتد من 16 إلى 22 أكتوبر، وسيحضره ما يقرب من 2300 مندوب من جميع أنحاء الصين، يمثلون أكثر من 96 مليون عضو في الحزب الشيوعي الصيني.

ومن المقرر أن يطلع المؤتمر على نتائج عمل الحزب الشيوعي الصيني لمدة السنوات الخمس الماضية، ويحدد الأهداف التي يسعى الحزب والدولة لتحقيقها في السنوات الخمس المقبلة.