خسائر أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية وتسجل 6.4% لبرنت و7.6% للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية خسائر أسبوعية، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 6.4%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 7.6%.

وسجلت أسعار النفط،91.64 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 85.61 دولار للبرميل، حيث شهدت الأسعار تراجعا بنحو 3% فى نهاية تعاملات الجمعة .

ووصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على سبت بن سبت، القرار الذي اتخذته مجموعة "أوبك +" في اجتماعها الأخير بشأن خفض الانتاج بمقدار 2 مليون برميل في اليوم اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم، وصفه بـ"القرار الصائب" وأنه جاء في الوقت المناسب، مؤكدا أن القرار أخذ فى الاعتبار حالة عدم اليقين التى تكتنف أداء الإقتصاد العالمي حيث يتوقع إنخفاض معدل نموه بنحو 3% خلال عام 2023.

وأوضح في بيان صحفي أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في إتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادى أي إختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.

وكانت مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين منهم روسيا قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا.