حقوق بني سويف تنظم محاضرة تعريفية بمسابقة المحاكمة الصورية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف،تنظيم مركز التدريب القانوني بكلية الحقوق محاضرة تعريفية عن مسابقة المحاكمة الصورية التي أعلنت عنها الكلية للعام الدراسي 2022_2023، تحت إشراف الدكتور أحمد فوزي عميد كلية الحقوق، والدكتور عبد العليم مشرف وكيل الكلية لقطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، وبحضور الدكتور محمود الشرقاوي مدير مركز التدريب القانوني، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وأوضح رئيس الجامعة فى بيان له أن هذه المسابقة تأتي في إطار خطة الكلية لتأهيل الطلاب لسوق العمل وتدريبهم على المهارات القانونية اللازمة للواقع العملي والتي تشمل كتابة المذكرات القانونية وأصول المرافعة أمام المحاكم،مؤكداً على حيوية الدور الذي يلعبه مركز التدريب القانوني،حيث يقوم بتدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ولفيف من السادة المستشارين بمختلف الهيئات القضائية، بهدف تعليم الطلاب من مصادر مختلفة وإكسابهم خبرات متعددة.

وأشار الدكتور أحمد فوزي عميد الكلية، أن هذه المسابقة على مستوى الكلية لاكتشاف المتميزين من الطلاب للمشاركة في المسابقة الدولية التي تجمع طلبة كليات الحقوق في الوطن العربي سنوياً،لتدريب الطلبة على كيفية كتابة المذكرات القانونية للترافع أمام لجنة محكمين بهدف صقل المواهب القانونية والعمل على تميز الطلبة المشاركين من خلال تبادل الخبرات والثقافات المختلفة.

بدأت المحاضرة بالترحيب بالطلاب الحاضرين، وقام الدكتور محمود الشرقاوي مدير المركز بالتعريف بنظام المسابقة وطريقة التسجيل والتدريب الذي سوف يتلقاه الطلاب خلال مشاركتهم في هذا العمل على يد مجموعة من المتخصصين في المجال القانوني.