اليوم السابع
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حبس مستريحة مستحضرات التجميل عامين لاستيلائها على 3.5 مليون جنيه من مواطنين

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:30 م
حبس مستريحة مستحضرات التجميل عامين لاستيلائها على 3.5 مليون جنيه من مواطنين محكمة _أرشيفية
أحمد إسماعيل

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قضت محكمة جنح الهرم، اليوم الأحد على "ن س" المعروفة إعلاميًا بواقعة "مستريحة الهرم"، بحبسها سنتين مع الشغل، لاتهامها بالاستيلاء على 3 ملايين ونصف من 7 مواطنين بعد إيهامهم بتشغيلها في مستحضرات التجميل والأدوية الطبية.
 
وفي وقت سابق، أيدت محكمة جنح مستأنف الهرم الحبس عامين مع الشغل على المتهمة، وأصبح إجمالي الأحكام عليها فى 4 قضايا، 7سنوات، حيث حُكم عليها فى أحد القضايا بسنة واحدة، والحكم عامين في 3 قضايا أخرى، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم. 
 
ودفع المستشار حسام إبراهيم حسنين، المحامي بالنقض الموكل عن ضحايا "مستريحة الهرم"، بأن المتهمة استغلت حاجة ضحاياها للمال وشقيقة زوجها كانت الضحية الأولى لها، فقد أوهمتهم بالربح مستغلة حالة العوز لديهم.
 
وجهت النيابة للمتهمة "ن. س.ع. م، 26 سنة" شريكة بأحد معامل التحاليل الطبية، في قضية مستحضرات التجميل والأدوية الطبية بالهرم، تهمة النصب والاحتيال على 7 أشخاص، بزعم توظيف أموالهم، وذلك بأن تحصلت منهم على مبالغ مالية في مقابل تشغيلها لهم. 
 
وقد بلغت قيمة ما تحصلت منهم مستريحة مستحضرات التجميل من أموال مبلغ 3.5 مليون جنيه، وكان ذلك مقابل نسبة أرباح تبلغ قيمتها 50% كل 6 أشهر من أصل المبلغ المدفوع، وقامت بإعطائهم أرباحا في البداية لإيهامهم بجدية توظيف أموالها ثم انقطعت، كما امتنعت عن رد الأصول من المبالغ المالية.
 
 

النصب والاحتيال

مستريحة الهرم

مستحضرات التجميل

جنح الهرم



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