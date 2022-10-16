جهاز الشيخ زايد: تطوير وتوسعة مدخل المدينة رقم 1 لاستيعاب الكثافات المتوقعة

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، عن الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة مدخل المدينة رقم 1 لاستيعاب الكثافات المرورية المتوقعة خلال الفترة القادمة نتيجة قرب الانتهاء من أعمال معهد الأورام الجديد 500500، وكذا اقتراب موعد تسليم مشروع جنة 2 بتوسعات المدينة الشرقية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن أعمال التطوير شملت أعمال توسعة مدخل المدينة من تقاطعه مع محور 26 يوليو، ورفع كفاءة البردورات والأرصفة، والجزيرة الوسطى وأعمال الزراعات، بجانب العلامات الإرشادية وتخطيط الحارات المرورية بكل اتجاه، وتحسين الرؤية البصرية، ورفع كفاءة شبكة صرف الأمطار وأعمال الإنارة على جانبي الطريق.

وأشار المهندس أحمد مصطفى، إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ 172 عمارة سكنية ضمن مراحل مشروع (JANNA ، 2 ، 4، 5) بمنطقة التوسعات بنسبة إنجاز متقدمة، كما يجري تنفيذ 80 عمارة ضمن مشروع الإسكان " JANNA 3 " بنسب إنجاز كبيرة، بجانب أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات.