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جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من البواريك وخصل الشعر الطبيعى

الأحد، 16 أكتوبر 2022 08:40 م
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من البواريك وخصل الشعر الطبيعى الجمارك
كتب أحمد يعقوب

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تمكنت رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العظيم حمادة، من ضبط محاولة تهريب كمية من البواريك وخصل الشعر الطبيعى بالمخالفة لقانون الحجر الصحى رقم 44 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
يذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبى على رحلة شركة طيران العربية رحلة رقم 3l0424 اشتبه  مصرية مينا رمزي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية الجنسية نظرا لارتباكها الشديد وقصر مدة تواجدها بالخارج، وتم تمرير حقائبها علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامي اشرف مأمور الفحص وأحمد علي الشريف رئيس القسم فأفادا بوجود أشياء متماثلة ومتكررة .
 
وتم تكليف محمود محمد إمام وعلاء شحاته مدير الحركة المشرف علي الصاله الخضراء بتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود 215  من بواريك وخصلات الشعر الطبيعي بوزن إجمالي 20 كيلو جرام، وقام بجرد وتحريز المضبوطات سامح أبوزيد واحمد ابراهيم مأموري الجمرك ومحمود محمد سليمان مدير الحركة .
 
قرر زكريا حسب الله ابراهيم مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 50 لسنة 2022
 
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذ الجمركيه واحباط كافة محاولات التهريب.
 

جمارك

ابو ظبى

القاهرة

مهربات جمركية



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