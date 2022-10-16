جامعة طنطا تنظم زيارة للطلاب لمشروعات "حياة كريمة" في زفتى بالغربية.. غدا

فريق المحافظات

تنطلق غدا زيارة ميدانية لطلاب جامعة طنطا إلى مركز زفتى بمحافظة الغربية لزيارة المشروعات القومية والتنموية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وتحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد رئيس الجامعة، على اهتمام الجامعة بدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لأهمية دورها فى تحسين المنظومة الاجتماعية للمصريين فى المناطق الأكثر احتياجا لتقديم الدعم والرعاية فى كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، من أجل الإرتقاء بالمستوى المعيشى داخل المجتمع المصرى.

أوضح الدكتور محمد حسين، أن دور الجامعة لايقتصر على الجانب التعليمى فقط بل يمتد ليشمل تشكيل وعى الطلاب بحجم انجازات الدولة المصرية فى المشروعات القومية، التى تعتبر النافذة التى سيطل منها الطلاب على مستقبل مشرق بعد تخرجهم وفتح مجالات جديدة للعمل داخل الاسواق المحلية والاقليمية.

أشار الدكتور محمود سليم، إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد طفرة غير مسبوقة تشهدها مراكز وقرى الريف المصرى خاصة فى مدينة زفتى، حيث تم تطوير المدارس ورفع كفاءتها لتخفيض كثافة الفصول الدراسية، والاهتمام بتطوير الاسواق العشوائية، وتقديم الخدمات المدنية الكاملة لأهالى المدينة والقرى المجاورة.