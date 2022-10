جامعة سوهاج تشارك فى الملتقى الثانى لطلاب من أجل مصر

سوهاج - فريق المحافظات

شاركت جامعة سوهاج في فعاليات الملتقى الثاني لمبادرة طلاب من أجل مصر بالجامعات المصرية، والذي أقيم تحت شعار "معا نبني الجمهورية الجديدة" "Together we build the new republic" صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الملتقي يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وأكد "عبد الخالق"، أن الدولة المصرية تحرص على تخريج جيل قادر علي المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليكون نواة البناء بالجمهورية الجديدة، مضيفاً أن إدارة الجامعة تحرص علي تنظيم مختلف الأنشطة الطلابية ودعمها من أجل تنمية قدرات أبنائها الطلاب واكتسابهم الخبرات والمهارات المختلفة، إلي جانب حرصها علي مشاركة طلابها فى جميع اللقاءات والملتقيات الطلابية لتحقيق التواصل والاندماج بين شباب الجامعات المختلفة وتبادل الخبرات والتجارب.

وأوضح الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر ورئيس الوفد المشارك، أنه يتم تنظيم الملتقي للعام الثاني علي أرض جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وبحضور الدكتور عمرو مصطفى منسق عام طلاب من أجل مصر على مستوى الجمهورية، ونخبه من نواب رؤساء الجامعات ومقررين طلاب من أجل مصر بالجامعات المختلفة.

وأضاف النعماني، أن الجامعة شاركت بوفد ضم 30 طالبا وطالبة من طلاب من أجل مصر بمختلف الكليات، لافتاً إلى أن فعاليات الملتقي استمرت لمدة ثلاثة أيام حيث شارك بها جميع الجامعات المصرية، وتضمن الملتقى عرضاً للأنشطة الطلابية خلال السنوات الماضية، وورش عمل للطلاب ولقاءات مفتوحة وعدد من الندوات التوعوية والتثقيفية.

وأشار الدكتور علاء غالب مشرف طلاب من أجل مصر بالجامعة، إلى أن اليوم الأول للملتقي اشتمل علي حفل الافتتاح وإلقاء محاضرة بعنوان "إطلالة الجمهورية الجديدة" الي جانب عرض فني بمسرح عبد الوهاب، كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني عرض فيديو عن النشاط الطلابي في الجامعات المصرية خلال 100 عام، وآخر عن استقبال أسرة طلاب من أجل مصر للطلاب الجدد هذا العام، كما تم عقد اجتماع الأمانة المركزية للأسرة بحضور جميع الأعضاء.

جدير بالذكر، أن هيئة الإشراف علي وفد الطلاب المشارك بالملتقي ضمت كل من، الدكتورة ياسمين صقر مدرس مساعد بكلية الحقوق ومحمد يوسف مدير إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب المركزية.



الملتقى الثانى لطلاب من اجل مصر



صور تذكارية لطلاب من أجل مصر



