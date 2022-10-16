جامعة بنى سويف: معهد النباتات الطبية والعطرية يشارك فى المهرجان الأول بالفيوم

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم مشاركة معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بالمهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية والذي يقام بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر الجاري برعاية وزارة الزراعة وGIZ، وذلك تأكيداً على أهمية مشاركة الجامعة من خلال كلياتها ومعاهدها المختلفة في المحافل الإقليمية والدولية التي تخدم المجتمع المصري بجميع قطاعاته.

وأكد "منصور" أن المعهد يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية وجامعات الشرق الأوسط، في مجاله، حيث يستهدف خريجي كليات الزراعة والصيدلة والعلوم، وغيرها من الكليات المناظرة لاستكمال الدراسات العليا، ويمنح درجتي الماجستير والدكتوراه، مشيراً إلى أنه المعهد يضم عدد من الأقسام ومنها إنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد للنباتات الطبية والعطرية، والمستحضرات الطبية والعطرية والدوائية، وكيمياء النباتات الطبية والعطرية، والتكنولوجيا الحيوية للنباتات الطبية والعطرية.

وأوضح الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد، أننا سنشارك في المعرض من خلال جناح جامعة بني سويف، حيث يتميز المعهد بأنه الفريد من نوعه من خلال أقسامه المختلفة حيث سيتم عرض أهم البرامج التعليمية والبحثية الخاصة بالدراسات العليا والتي يمكن أن تقدم لخريجي الكليات المرتبطة ببرامج الدراسة داخل المعهد، بالإضافة إلى عرض أهم الخدمات المرتبطة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحزمة البرامج التدريبية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة والتي يمكن أن تساهم بفاعلية في قطاع النباتات الطبية والعطرية.