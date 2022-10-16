جامعة الأقصر تقدم ندوة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت جامعة الأقصر تقديم الفعاليات المختلفة والندوات قبل قدوم فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ الشهر المقبل، حيث شهد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، فعاليات الندوة التثقيفية التي نظمتها الجامعة بكلية الحاسبات والمعلومات، للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، ضمن سلسلة محاضرات ستعقد كل سبت خلال الشهر الجاري لطلاب الجامعة، تحت إشراف الدكتورة شيماء عبد الستار، في إطار استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

ويقول الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه تناولت الندوة مخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة، قدمتها الدكتورة علياء مدرس مساعد بكلية الطب، والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والذي ينعكس على الصحة العامة للإنسان.

وفي كلمته خلال فعاليات الندوة، أوضح الدكتور حمدي حسين، أن الجامعة اتخذت خطوات حثيثة للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ، ذلك من خلال إعداد 9 أبحاث تدور حول مقاومة التأثيرات السلبية على المعالم الأثرية في الأقصر، كما تناولت عددا من الخطوات التي يمكن إجرائها للحد من حجم تلك التأثيرات.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، على أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد العالم، ومنهم الطلاب لما لها من تأثيرات سلبية على صحتهم، جراء تلبدها بالأدخنة والغازات السامة، مما يعيقهم عن ممارساتهم نحو مستقبل أفضل لهم ولبلدهم، مشدداً على أن الجامعة دائما ما تألو جهدا نحو إشراك باحثيها النابغين في خطط التنمية والمعالجة التي تشهدها الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكانت قد غرس 100 شجرة اهداء للدول المشاركة في قمة المناخ التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ الشهر المقبل، وذلك بموقع الغابة الشجرية بالحبيل، بحضور المغامر المصري الدراج علي عبده، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء مهندس محمد يحيي سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وغرس رئيس الجامعة ومحافظ الأقصر، والدراج المصري علي عبده، ورئيس شركة المياه، شتلة شجرة باسم مصر، كما شارك 100 شاب وفتاة من مصر بزراعة أنواع مختلفة من شتلات الأشجار بالغابة الشجرية، وذلك في إطار انخراط الشباب الواعي المثقف ومشاركته في تبني قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه وإيجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية.



ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية على الصحة العامة



جامعة الأقصر تقدم ندوة تثقيفية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية