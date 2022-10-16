جامعة أسوان تنظم زيارة ميدانية للطلاب للتعريف بمشروعات حياة كريمة

أسوان - صلاح المسن

صرح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، أنه في إطار التعاون المشترك بين جامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان ومؤسسة حياة كريمة والتي بدأت بعدد من الندوات التعريفية لطلاب جامعة أسوان نظمت الجامعة ومؤسسة حياة كريمة عدد من الزيارات الميدانية لطلاب جامعة أسوان للمشروعات حياة كريمة بمختلف قري ومراكز محافظة أسوان والتي تشهد طفرة غير مسبوقة بريف مصر في ظل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب في" تصريحات صحفية"انه تم اليوم إقامة زيارة ميدانية لقرية فارس إحدى قرى حياة كريمة بمركز كوم أمبو وذلك تحت إشراف أعضاء مؤسسة حياة كريمة ومتطوعى المؤسسة وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة والدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان والدكتور حمادة رجب منسق الجامعة لحياة كريمة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير عام رعاية شباب جامعة أسوان وطلاب الجامعة من مختلف الكليات والذين بلغ عددهم حوالي ١٠٠طالب وطالبة.

وأشار الدكتور حمادة رجب المدرس بكلية الخدمة الاجتماعية انه تضمنت الزيارة اليوم لمشروع إنشاء الصرف الصحى بقرية فارس بجانب إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى بالقرية والعمارات السكنية الجارى إنشاءها لأهالي القرية فى إطار مشروع سكن كريم ووحدة طب الأسرة ونقطة الإسعاف ومدرسة فارس الإعدادية التى تم الانتهاء من تطويرها.

وأوضح الدكتور محمد صلاح منسق حياة كريمة بأسوان بأن هذه الزيارات لشباب الجامعة للمشروعات القومية تأتي فى إطار توجيه الدولة دعمها للقرية لتواجدها وسط القرى الأكثر إستدامة واختيارها كقرية خضراء صديقة للبيئة فقد تم زيارة تطوير المرسى النهرى وحديقة القرية.