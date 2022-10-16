"ثقافة أسوان" تنظم حفلات إنشاد ديني وفنون شعبية بقرية شاتورما

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، من خلال فرع ثقافة أسوان فعاليات المسرح المتنقل بقرية شاتورما بنصر النوبة، واستمرت الفعاليات لمدة ثلاثة أيام.

وتضمنت الفعاليات عرضا لفرقة مواهب ثقافة أسوان بقيادة إكرامي أبا زيد وأحمد حسن، وقدمت الفرقة فقرات "الفرحة النوبية، واه نوبا، نفرتارى".

وقدمت فرقة السباعية للإنشاد الدينى بقيادة حسين البيومى مجموعة من الابتهالات والتواشيح " ياجمال النبى، يا ابا الزهراء، الله على نور رسول الله، قمرون، طلع البدر"، كما تم تنفيذ أمسيات شعرية شارك فيها الشاعر على البدرى قصيدة "مصريون أنا"، الشاعر عبد المنعم فتح الرحمن بقصيدة "اكتوبر، مدح فى الرسول (ص)"، "أنا المبدع، فى حب مصر" للشاعر محمد عبد الله، و عبد الدايم أحمد "عصاية جدو والشطورة"، وأكتشاف مواهب من أطفال القرية فى الشعر والغناء، إلى جانب ورشة فنية "كولاج ورسم على الوجه "للفنانة فاطمة علوانى، ورشة "مجسمات جبس"للفنانة مى عبد الهادى، معرض كتاب لاصدارات الهيئة.

كما تم عرض مسرح عرائس للأطفال للفنان هانى فهمى، قدم فقرات "بو، شيرك الشرير ، البلياتشو، الرجل الخفى.

وتضمنت الفعاليات، محاضرة "دور الثقافة فى تدعيم الهوية المصرية" ألقاها عادل محمد، وأشار خلالها إلى أن تكتسب الهوية للأمم مقدرتها على البقاء بقدرتها على التطور والتفاعل مع المعطيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والتاريخية، وبما تملكه هذه الهوية من وعى للخصوصية المرنة والانفتاح والاستجابة، ومع التواصل لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، تزداد الحاجة إلى إبراز مقومات الهوية الثقافية، باعتبارها من أهم معززات الانتماء والولاء الوطني.

كما تم إلقاء محاضرة "مخاطر المخدرات على الشباب" حاضرتها الاستاذة نجوى على تحدثت عن أسباب تعاطى المخدرات سواء الاجتماعية السيئة والمتاعب التي يتعرض إليها بعض الأشخاص مما يلجئ بشكل أو بآخر للتعاطي بدءً من أبسط أشكاله وانتهاء بالإدمان، وما ينتج عن التعاطي من مخاطر سواء كانت مخاطر جسدية أو نفسية أو اجتماعية، و أساليب الوقاية من المخدرات.