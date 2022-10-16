اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس: فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية غدا

الأحد، 16 أكتوبر 2022 03:01 م
تونس: فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية غدا انتخابات تونس - أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق غدا الإثنين، عملية الترشح الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر القادم، وفق إذاعة "موزاييك" التونسية.
 
ويُفتح باب الترشحات بداية من الساعة الثامنة صباحا، ويستمر قبول الملفات حتى السادسة مساء 24 أكتوبر.
 
وكانت هيئة الآنتخابات أصدرت فى 20 سبتمبر الماضى بيانا حول كل ما يتعلق بالآنتخابات التشريعية، وأعلنت فى 25 سبتمبر، أن ألفترة الآنتخابية انطلقت .
 
وتنطلق الحملة الآنتخابية 25 نوفمبر القادم حتى 15 ديسمبر، على أن يجرى الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم، فى حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الآنتخابى فى تونس، واليوم الذى يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
 
وسيجرى الإعلان عن النتائج الأولية ما بين 18 و20 ديسمبر، فى حين سيكون الإعلان عن النتائج النهائية فى 19 يناير 2023، أى إثر الآنتهاء من النظر فى الطعون والبت فيها.
 
 

تونس

اخبار تونس

الانتخابات التشريعية فى تونس

برلمان تونس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة