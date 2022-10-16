تونس تستخدم "روبوت" بحري وطائرة مروحية للبحث عن مفقودين في عملية هجرة

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استخدمت وحدات الحرس الوطني التونسي، اليوم الأحد، روبوت بحري وطائرة مروحية وقوارب بحرية في جهود البحث عن المفقودين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبل نحو أسبوعين، قبالة سواحل مدينة جرجيس جنوبي البلاد.

وذكر بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، أنه يجري حاليا مواصلة البحث عن المفقودين بسواحل جرجيس.

وكانت وزارة الدفاع التونسية أعلنت، في 26 سبتمبر الماضي، توجيه وحدتين عائمتين تابعتين لجيش البحر، لمواصلة عملية البحث عن مفقودين في عملية هجرة غير شرعية، بالتعاون مع وحدات الحرس البحري عقب انقطاع أخبار مركب عليه 17 مهاجرًا غير شرعي "بينهم امرأتان".

وكانت وحدات الحرس البحري التونسي قامت مؤخرا بانتشال 9 جثث متحللة قبالة سواحل المهدية، وتم نقل هذه الجثث إلى مصلحة الطب الشرعي.